إستطلاع يكشف تقدم مرشح المعارضة في إنتخابات إسطنبول المعادة

ويسعى حزب أردوغان إلى تحقيق نتيجة مختلفة عن الهزيمة التي لحقت به بفارق ضئيل، عندما فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أكرم إمام أوغلو بالمنصب في شهر مارس آذار، وذلك في واحدة من أكبر الانتكاسات الانتخابية لأردوغان منذ وصوله إلى السلطة قبل 16 عاما.
وألغت السلطات نتيجة الانتخابات بعد شكاوى حزب العدالة والتنمية من حدوث مخالفات، لتنتهي ولاية إمام أوغلو بعد أقل من ثلاثة أسابيع، ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 يونيو حزيران.
وبحسب رويترز، يتماشى الاستطلاع إلى حد بعيد مع استطلاعات رأي أخرى حول خطط الناخبين في الأيام الأخيرة في أكبر مدينة ومركز تجاري في تركيا، والتي يحكمها حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميون منذ 25 عاما.
وقال مسؤول بحزب العدالة والتنمية لرويترز، اليوم الخميس، "كانت هناك استطلاعات للرأي تظهر تقدم إمام أوغلو بفارق أكبر، ولكن وفقاً لآخر استطلاع للرأي أجراه حزبنا، يتقدم إمام أوغلو بفارق ثلاث نقاط".
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