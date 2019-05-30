ترامب: فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة أمر سيء جداً

وفي تعليق مقتضب على الموضوع، قال ترامب اليوم الخميس للصحفيين أمام البيت الأبيض: "ما حدث في إسرائيل أمر سيئ جدا، لكن الآن يعودون إلى مرحلة انتخابات".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإسرائيليين ليسوا في حاجة إلى انتخابات جديدة، وخاصة أنهم يواجهون أصلا كثيرا من الاضطرابات في هذا "المكان الصعب".
وسبق أن أبدى ترامب الأسبوع الجاري أمله في أن يتمكن نتنياهو من إخراج المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة من طريق مسدود ما سيخدم تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
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