محادثات ماي وترامب قد تشمل لقاءه المرتقب مع بوتين

وأفادت المصادر بأن محادثات ماي وترامب، ستشمل مسألتي "هواوي" و"5G".
وسيصل ترامب إلى لندن في زيارة رسمية يوم 3 يونيو، حيث سيجري محادثات مع ماي، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستقيل في السابع من يونيو المقبل، من رئاسة حزب المحافظين والحكومة، وذلك على خلفية فشلها في التوصل إلى اتفاق يرضي مجلس العموم البريطاني لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
وحذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الخميس، المتنافسين في حزب المحافظين على خلافة ماي، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، من شأنه أن يعرض الاقتصاد للخطر، لافتا في هذا السياق، إلى أن المرشح البارز بوريس جونسون، "حصل على الثناء" من ترامب.
وكان جونسون، دعا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد، مع أو دون اتفاق بحلول أكتوبر المقبل.
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