وبدا ترامب متحمسا، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض قبيل رحلة لكولورادو، للرد على بيان من المحقق الخاص روبرت مولر صدر أمس الأربعاء.
وقال مولر إن تقريره عن تواطؤ روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، تعمد عدم تبرئة أو إدانة ترامب بتعطيل سير العدالة.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، التي تتعرض لضغط من بعض الديمقراطيين لإجراء تحقيق لمساءلة الرئيس وعزله، ردا على بيان مولر "ليس هناك شيء غير مطروح على الطاولة".
ورد ترامب على سؤال عما إذا كان يتوقع مساءلته قائلا "لا أرى كيف.. إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة.. إنها تمثل انتهاكا رئاسيا هائلا".
وتابع مشيرا إلى نص دستوري يقول بأن الرئيس يمكن اتهامه إذا ارتكب "جرائم أو جنح كبرى" قائلا "ليست هناك جريمة. ليست هناك جنحة".
كانت هذه تفاصيل خبر رداً على مساعي عزله.. ترامب: ليس هناك أي جريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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