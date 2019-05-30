صحفي سعودي: أردوغان يضع نفسه بسياساته الحمقاء بين خيارات صعبة

أكد الصحفي السعودي، عبدالعزيز الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضع نفسه بسياساته الحمقاء بين خيارات صعبة.

وكتب الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "عن خيارات أردوغان يا F35 الأميركية،أو S400 الروسية يا أدلب، يا S400".

وتابع "اذا اشترى S400 سيخسر الاميركان وF35 وسيقع تحت عقوبات أميركية مغلظة ستخسف باقتصاد تركيا".

وشدد أنه "إذا لم يشتر S400 سيصعد الروس الهجوم على أدلب وسيخسر أخر موقع مهم له في سوريا".

وبين الخميس أن "أردوغان ورطان".

وبحسب الخميس، تتمتع قاذفات F35 بقدرة تخفي عن الرادرات لذا واشنطن حريصة على أن لا تجمع أنقرة بين نظام الدفاع الجوي S400 الروسي و F35 إذ سيستطيع مشغلو نظام S400 من تحديد قدرات F35والتغلب على الثغرات في نظام الدفاع الجوي الروسي بل والتجربة تلو الأخرى حتى الوصول الى اجراء يلغي قدرات التخفي في F35.



وبين أن "الأتراك يدافعون عن موقفهم بأن واشنطن لم تقبل بيعهم نظام دفاع باتريوت، بل وباعت النظام للسعودية واليونان"، كما يقولون أنه حتى لو أن واشنطن ستبيعهم طائرات F35 دون تحديث للقدرات المتقدمة "السوفتوير" بعد ضغط اسرائيلي، إلا أنهم يريدون شراءها، كي يصبحوا أقوى قدرات عسكرية في المنطقة.