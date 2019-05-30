كاتب ينتقد تغطية الجزيرة القطرية ويعتبرها عميلة لإيران وإرهابها

انتقد الكاتب والباحث، الدكتور سلطان العنقري، اليوم الخميس، تغطية قناة الجزيرة القطرية معتبرا أن القناة أنشأت لعمالة الغرب وإيران وإرهابها.
وعلق الدكتور العنقري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" على تغطية الجزيرة بشأن الطائرة السعودية بالسودان قائلا "هل هذه أخبار تنم عن مهنيةإعلامية".
وتابع "أم تنم عن إفلاس إعلامي كشف الإرهاب قطر التي أنشأت هذه القناةقناةالمرتزقة العميلةللغرب والشرق ولدويلةالإرهاب إيران؟!".
ومضى "أية طائرة لها حمولة معينةوإذا زادت ترحل الأمتعة لرحلة أخرى لسلامة الركاب وتقوم الخطوط بتوصيل الأمتعة لمنازلهم حال وصولها؟".
وبشأن حضور ممثل عن قطر لقمم مكة قال "حضورالكبار يكفي أماالصغار فإن مكانهم الطبيعي مراكز التأهيل النفسي والسياسي وبخاصة من لديهم تصرفات صبيانية
أمثال نظام الحمدين الإرهابي، ونظام أردوغان الديكتاتوري الانتهازي المبتزالذي فصل، وسجن80ألف من شعبه".
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