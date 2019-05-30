مقتل مسلحين في مواجهات مع قوات الأمن بالهند

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن قوات الأمن كانت تقوم بعملية تفتيش ومداهمة بمنطقة "سوبور" عندما تعرضت لإطلاق نار من قبل المسلحين اللذين كانا يختبئان، مما دفعها للرد واندلاع المواجهات بين الجانبين.
وأضافت القناة الهندية أنه تم مصادرة كمية من الذخيرة والأسلحة بعد انتهاء المواجهات، مشيرة إلى أنه جاري تحديد هوية هذين المسلحين والتحقق من انتماءاتهما.
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