فائقة السيد تكشف تفاصيل لقائها بـ "أحمد علي" في الإمارات

كشفت القيادية البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، فائقة السيد، اليوم، تفاصيل زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائها مع نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وقالت فائقة السيد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر في بيان صادر عن مكتبها اليوم الخميس، إنها التقت خلال الزيارة كافة أفراد أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح المقيمين في الإمارات واطمأنت على صحتهم وأحوالهم وفي مقدمتهم سفير اليمن السابق لدى دولة الإمارات أحمد علي عبدالله صالح.

وأوضحت السيد، أنه من خلال نقاشاتها المستضيفة مع "أحمد علي" والذي وصفته في بيانها بـ"نائب رئيس حزب المؤتمر" وأعضاء اللجنتين العامة والدائمة المتواجدين في دولة الإمارات تم تناول مختلف القضايا التي تهم "المؤتمر" خاصة عقبت إنعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية قبل فترة وجيزة في العاصمة صنعاء.

وذكر البيان أنه تم التأكيد دائما على ضرورة لم شمل الصف المؤتمري والحفاظ على مسيرته الوطنية وتعزيزها وعدم السماح لأي ممارسات أو إشاعات يُراد من ورائها التأثير على الوحدة التنظيمية للحزب "الذي لن يسمح بالنيل من دوره الريادي والقيادي في المجتمع وفي العملية السياسية التي سيظل رائدها ومركزها"، حسب ما ورد في البيان.

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وأشار البيان إلى أن السيد كانت وصلت الأربعاء إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة قصيرة لبعض أفراد أسرتيّ "صالح" والأمين العام السابق لحزب المؤتمر الراحل عارف الزوكا المتواجدين في سلطنة عمان.

وقال البيان إن السيد، ستجري مباحثات مع المسؤولين في سلطنة عمان، لافتة إلى أن اليمنيين يعولون على دور السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، في مساعدة اليمنيين لتجاوز ما وصفها بـ"العثرات" التي تواجههم بسبب أزمتهم الراهنة.

ولفت البيان إلى أن "السيد" وبعد إنتهائها من الزيارة القصيرة لسلطنة عُمان ستتجه إلى محطة أخرى (لم تكشفها) للقاء قيادات وجماهير وأنصار المؤتمر الشعبي العام وسيتم الإعلان عنها في حينه.