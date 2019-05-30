بسبب القمة الإسلامية.. رئيس وزراء باكستان يصل السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه كان في استقبال رئيس الوزراء الباكستاني بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
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