بسبب القمة الإسلامية.. رئيس وزراء باكستان يصل السعودية

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى جدة، اليوم الخميس، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه كان في استقبال رئيس الوزراء الباكستاني بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

