العاهل الأردني ورئيس العراق يصلان السعودية للمشاركة فى القمة العربية

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس العراقي برهم صالح، إلى جدة اليوم الخميس، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبالهما بمطار الملك عبدالعزيز الدولي - وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن والأمير خالد بن فيصل بن تركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.