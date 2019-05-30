للمرة الأولى .. سيدة تتزعم النمسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ فيينا

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أمس أن القاضية بالمحكمة الدستورية بريجيته بيرلاين ستكون المستشار الجديد بالبلاد بعد الأزمة التي مرت بها الحكومة السابقة جراء فضيحة مصورة لنائب المستشار السابق وزعيم حزب الحرية اليميني المستقيل، هاينتس كريستيان شتراخه، وستكون بيرلاين أول مستشارة في البلاد بهذا التعيين.

كما شغلت منصب رئيسة المحكمة الدستورية النمساوية منذ عام 2018، وكانت أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وقال الرئيس النمساوي عن بيرلاين «تعرفت على رئيسة المحكمة الدستورية بيرلاين بصفتها شخصية حكيمة وبعيدة النظر وذات كفاءة عالية ومقدرة.. إنني أسند بذلك لبيرلاين مهمة تشكيل حكومة اتحادية».