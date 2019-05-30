ترمب: اتهامي بالتقصير مثير للاشمئزاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خصومه الداعين إلى اتخاذ إجراءات ضده بالتقصير، واصفا أي خطوة من هذا القبيل بأنها «مضايقة كبيرة للرئاسة».

وهناك دعوات لاتهام الرئيس بالتقصير داخل صفوف الحزب الديمقراطي المنافس، على الرغم من أن قادة الحزب كانوا أكثر حذرا، قائلين «إن القضية يجب أن تكون مدروسة جيدا ومكتملة الأركان قبل المضي قدما فيها، لضمان إمكانية ضم عدد كاف من الجمهوريين لدعم القضية».

وقال ترمب «إن كلمة تقصير هي كلمة قذرة وبذيئة ومثيرة للاشمئزاز»، مضيفا أنه «لم تكن هناك جريمة عليا ولا مخالفة، فكيف يتم اتهامك بالتقصير بشأن ذلك؟» في إشارة إلى النص الدستوري. وأغلق المحقق الخاص روبرت مولر رسميا أمس الأول تحقيقه في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016 وتم نشر تقريره الكامل مع بعض التنقيحات في أبريل. وأدلى مولر ببيان عام نادر، حيث أعاد الحديث عن بعض النتائج عندما أغلق التحقيق، وأشار إلى أنه لا يريد الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، وقال «إن مكتبه لم يبرئ الرئيس أو يتهمه بشكل مباشر بعرقلة سير العدالة خلال التحقيق».