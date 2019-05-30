مركز الملك سلمان يغطي محافظات اليمن بالسلال الغذائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية، وفي بعض الدول التي تستضيف لاجئين وتواجه مشاكل اقتصادية.

ووزع المركز 486 وجبة إفطار في حضرموت الصحراء، و550 وجبة في حضرموت الوادي على النازحين والمرضى ونزلاء السجن، وفي أبين وزع 1,224 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وفي مأرب تم توزيع 1,632 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل.

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ووزع المركز 1,326 وجبة إفطار جاهزة على نازحي العاصمة صنعاء ونازحي مديرية الحيمة الخارجية ونازحي مديرية الحيمة الداخلية، و1230 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريتي الغيضة وشحن بمحافظة المهرة.

وتواصل توزيع الوجبات الغذائية بواقع 1428 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية تبن، و1530 وجبة إفطار في مديريتي الضالع وقعطبة، و1000 كرتون من التمور على النازحين من صنعاء والمقيمين في مخيم الخانق بمأرب، و1,500 كرتون على النازحين من محافظة عمران إلى مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

كما وزع المركز أمس 391 سلة غذائية لمعيلات الأيتام والأسر الأشد فقرا في مديريتي دار سعد والمنصورة بمحافظة عدن.