المؤبد لـ74 تركيا متهمين بالانقلاب على إردوغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول

قضت محكمة في أنقرة أمس بمعاقبة 74 شخصا، بينهم طيارون عسكريون سابقون، بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتورط في المحاولة الانقلابية التي وقعت عام 2016 على رجب طيب إردوغان.

ووفقا لوكالة «الأناضول» التركية فإن القضية كانت تضم 152 مدعى عليه، وواجه بعض الطيارين اتهامات بشن هجمات بمروحيات على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والشرطة في أنقرة.

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ووفقا للاتهامات، فإنه تم احتجاز رئيس الأركان حينذاك خلوصي آكار ونقله إلى القصر الرئاسي السابق في منطقة تشانكايا خلال المحاولة الانقلابية، وتم إنزال عقوبة السجن المشدد مدى الحياة لـ29 مرة على الطيار أوجور كابان، المتهم بنقل آكار، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع، إلى تشانكايا، وحكم عليه بالسجن 3932 سنة بصورة منفصلة، وحكمت المحكمة على 45 شخصا بالسجن لفترات تصل إلى 18 عاما، وجرى تبرئة 31 آخرين، بينما لا تزال محاكمة اثنين آخرين مستمرة.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان أعلن في أبريل الماضي أن هناك أكثر من 30 ألف معتقل في السجون التركية متهمين بالارتباط بالمنظمة التابعة لجولن.