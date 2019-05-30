الجيش اليمني يطلق معركة كسر حصار تعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة- عدن، الضالع، تعز

أعلنت قوات الجيش اليمني أمس إطلاق عملية عسكرية واسعة على مواقع الميليشيات الانقلابية، في عدد من جبهات مدينة تعز لكسر الحصار الحوثي عن المدينة.

وشهدت كافة الجبهات اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأكد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري إن انطلاق معركة كسر الحصار متواصلة وسط انهيار كبير للميليشيات، وأشار خلال زيارته للجبهة الشمالية بتعز إلى أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما ميدانيا وسيطرة على مواقع استراتيجية عدة وحاكمة في الجزء الشمالي الغربي لمدينة تعز، بعد مواجهات عنيف أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الانقلابيبن، وشنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات الميليشيات في تباب وجبال الزيبة والمدرجات وجبل القارع والزانخ.

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وفي صنعاء شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية فجر أمس سلسلة غارات عنيفة على مواقع ومعسكرات الحوثي، داخل العاصمة، وفي معسكر فريجة الذي تسيطر عليها الميليشيات بمديرية أرحب شمال العاصمة. ونفذ التحالف، خلال الأيام الماضية، عمليات نوعية ودقيقة في العاصمة صنعاء طالت مراكز لاستخدام الطائرات المسيرة.

وفي الضالع استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات الحوثيين في نقيل العود، بعد ساعات من غارات محكمة دمرت عتادا وآليات وتجمعات في اتجاهات عدة، وقصفت عمارة لتخزين السلاح والذخائر في مفرق الزمعري بمنطقة سليم شمال قعطبة، كما استهدف الطيران مجاميع حوثية مسلحة بدار الأكوع في حبيل الزمعري الذي حولته إلى ثكنة ومخزن للسلاح.

وفي جبهات الفاخر وقعطبة بالضالع جنوبا، تواصل القوات اليمنية المشتركة والمقاومة الجنوبية بإسناد مقاتلات التحالف عمليات تحرير وتطهير من ميليشيات الحوثي في إطار معركة صمود الجبال، وتقدمت القوات المشتركة باتجاه مناطق شخب الغربية، وسليم، ومنطقة الميدان، والزبيريات، وشمال غرب قعطبة، وطهرت أجزاء واسعة من الحوثيين وسط معارك عنيفة، وسقط العشرات من عناصر العدو بين قتلى وجرحى وأسرى وفر من تبقى من الميليشيات.

مشاهدات يمنية