رئيس وزراء فلسطين: حل الدولتين في خطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية أمس، من أن حل الدولتين المدعوم دوليا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في خطر بسبب مخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال اشتية في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع عضو الكونجرس الأمريكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل، إن مثل هذه الخطوة من إسرائيل «ستقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية».
وأكد اشتية على «ضرورة خروج أصوات من الكونجرس الأمريكي تطالب بإنقاذ حل الدولتين، وتضغط على إدارة دونالد ترمب للتراجع عن جميع العقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين، بالإضافة إلى وقف الحرب المالية بحق أبناء شعبنا».
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