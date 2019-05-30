رئيس الأركان الأمريكي: لن نتساهل مع استفزاز طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعهد رئيس أركان الجيوش الأمريكية، جوزيف دانفورد بعدم تساهل بلاده مع أي استفزاز إيراني.

وقال «الخطوات العسكرية التي اتخذتها أمريكا في المنطقة هي رسالة لأننا لن نتساهل بالرد على إيران، حيث سيكون أي رد متناسبا مع حجم الاستفزاز الإيراني».

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وأضاف دانفورد خلال ندوة عن الأمن والدفاع نظمها معهد بروكينجز «سنحدد وجودنا بالمنطقة بناء على ما نحتاجه لحماية جنودنا»، كاشفا أنه يتباحث باستمرار مع الجنرال فرانك ماكينزي حول هذا الموضوع، وأضاف «الهدف من هذا ليس الاستفزاز، الهدف هو حماية رجالنا».

وأكد أن الخطوات العسكرية التي قامت بها واشنطن للردع ضد التهديدات الإيرانية في الخليج جاءت بعد سلسلة من الاعتداءات والاستفزازات التي أخذت تحمل طابع حملة ممنهجة ومغايرة لما سبقها من اعتداءات فردية متباعدة دأبت عليها طهران.

وقال دانفورد «وددنا التأكد من تحقيق ثلاثة أشياء للتعامل مع أي خطأ في الحسابات. أولا: أردنا أن يدرك الإيرانيون أنه في حال أقدموا على أي فعل فسيكونون مسؤولين عنه. ثانيا: أردنا أن يعلموا أنه لدينا القدرات الكافية للرد في حال لم ينجح الردع، وهنا يكمن عنصر القوات التي أرسلناها. وأخيرا: تلك القوات تعبر عن رغبتنا الجدية في الرد».

وتابع «أود أن أشير إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين ما كنا نشاهده، والذي بدأ يأخذ شكل حملة ممنهجة، وبين التهديدات الفردية، والمنطقة الجغرافية والتوقيت المتزامن، كل هذا جعلنا ننظر إلى هذا الأمر على أنه مغاير لما شهدناه خلال أربعين عاما سابقة من التصرفات العدوانية الإيرانية».