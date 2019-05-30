خامنئي ينقلب على روحاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

انقلب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على الرئيس حسن روحاني، وأكد أنه يرفض إجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مدعيا أن المفاوضات مع أمريكا لا فائدة منها وتلحق الضرر ببلاده.

واعترف لدى استقباله حشدا من الأساتذة والنخب في الجامعات الإيرانية، بنجاح نظامه في تمرير «تكتيك المفاوضات في ظل استراتيجية ممارسة الضغط»، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

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وأكد أن بلاده لن تجري مفاوضات بشأن الخطوط الحمراء للثورة، مضيفا «لن نجري مفاوضات إزاء قدراتنا العسكرية، إن معنى المفاوضات في هذه القضية هو إبرام صفقة، أي التخلي عن قدراتنا الدفاعية».

وأضاف «رغم القدرات العلمية الكبيرة في المجال النووي إلا أننا لا نسعى أبدا وراء السلاح النووي، لأن من منطلق مبادئنا نعد امتلاك الأسلحة النووية أو الكيمياوية حراما من الناحية الفقهية والشرعية».

وأضاف «نحن نعارض بشكل أساسي إنتاج أسلحة الدمار الشامل، إلا أننا بحاجة إلى تخصيب اليورانيوم لأننا نعده حاجة مستقبلية للبلاد، وإذا لم نقم اليوم بتعزيز قدراتنا في هذا الشأن فإنه خلال السنوات الـ10 المقبلة يجب أن نبدأ من الصفر في هذا المجال».

ودفعت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا يرغب في الدخول في حرب مع إيران، ومن جانبه أعرب المرشد الأعلي الإيراني علي خامنئي عن عدم رغبة بلاده في الدخول في حرب مع الولايات المتحدة.