السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما صنفت إيران بين أسوأ 5 دول في العالم، اعتبرها تصنيف حديث صادر عن موقع »coface « أكثر الدول التي تعاني من مخاطر عالية سياسيا واقتصاديا، وتعد بيئة غير مناسبة لممارسة الأعمال والاستثمارات.
وتعاني طهران من مشاكل عدة ظهرت جليا في المؤشرات العالمية، حيث حصلت على تقييم E في المخاطر، وهو ما يعني أن الوضع السياسي والاقتصادي هو الأكثر خطورة وبيئة العمل الأكثر صعوبة، كما حصلت على تقييم D في تقييم مناخ الأعمال، في دلالة على صعوبة الأعمال، ففي إيران نادرا ما تكون المعلومات المالية للشركات متوفرة، وعندما تكون متوفرة عادة لا يمكن الاعتماد عليها.
النظام القانوني يجعل تحصيل الديون لا يمكن التنبؤ به للغاية، والإطار المؤسسي لديها نقاط ضعف خطيرة جدا، وبالتالي يمكن أن يكون من الصعب للغاية إدارة معاملات الشركات المشتركة في البيئات شديدة الخطورة.
نقاط ضعف الدولة
- انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا.
- ارتفاع التضخم.
- الاضطرابات الاجتماعية.
- بيئة عمل غير مواتية.
- نقص البنية التحتية.
- وجود الحرس الثوري في النظام الإنتاجي للبلاد وتواطؤهم مع الأوساط السياسية يمكن أن يعيق انفتاح الاقتصاد.
- تضع مؤشرات حوكمة البنك الدولي البلد في درجة عالية من المخاطرة.
تقييم المخاطر
ركود عام في 2018
في مايو 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية فيينا الموقعة في 2015 بين إيران وP5 +1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) واستعادة العقوبات الأمريكية في غضون 90 يوما (180 يوما لصادرات النفط).
وعلى الرغم من أن هذا القرار لا يبطل الاتفاقية السابقة فمن المرجح أن يغرق الاقتصاد الإيراني في فترة جديدة من الركود عن طريق قطعه تدريجيا عن بقية العالم. بدأ الشعور بالآثار الأولى المتعلقة بالجزاءات في 2018. ومن المتوقع أن يزداد الوضع الاقتصادي سوءا. استجابة لتدابير الولايات المتحدة اتخذ الاتحاد الأوروبي ما يسمى بتدابير الحظر التي من شأنها حماية الشركات التي تمارس أنشطة قانونية في إيران من خارج الحدود الإقليمية للعقوبات الأمريكية (القوانين التي تسمح بمقاضاة الشركات غير الأمريكية في الخارج، شريطة أن يكون لديها رابط مع الولايات المتحدة). على الرغم من هذا، ذكر عدد من الشركات الأوروبية أنها تغلق أنشطتها. في الوقت نفسه، تحت الضغط الأمريكي، قلص الشركاء الآسيويون الرئيسيون مشترياتهم من النفط الإيراني، مما أدى إلى انخفاض صادرات النفط منذ أغسطس 2018.
عجز حكومي
من المتوقع أن يتوسع العجز الحكومي بشكل كبير في 2019 نظرا لانخفاض إيرادات الميزانية. وسوف تتضرر هذه العائدات بشكل أكبر بسبب انكماش دخل النفط، والذي يمثل 40 ٪ من العائدات، وبانخفاض الإيرادات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تعاني من الركود الاقتصادي. ومع ذلك فإن انخفاض قيمة الريال، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، ينبغي أن يساعد في تخفيف آثار العقوبات. استجابة لقرار الولايات المتحدة تفكر الحكومة في تنفيذ حزمة من التدابير لدعم القطاع الخاص ومعالجة النقص في المواد الغذائية والأدوية.
ومن المرجح أن تؤثر إعادة فرض العقوبات على البنوك الإيرانية، التي لا تزال غير مربحة ولا تتمتع برسملة كافية.
مؤشر الفساد
وضع إيران في المؤشرات العالمية
حصلت إيران على المرتبة
138من ضمن 180 دولة
مؤشر التواصل العالمي من دي إتش أل
حصلت إيران على المرتبة
133من ضمن 140 دولة
مؤشر سهولة الأعمال
حصلت إيران على المرتبة
128من ضمن 190 دولة
مؤشر التنافسية العالمية
حصلت إيران على المرتبة
89من ضمن 140 دولة
مؤشر الفرص العالمية
حصلت إيران على المرتبة
89من ضمن 140 دولة
مؤشر حقوق الملكية الدولية
حصلت إيران على المرتبة
91من ضمن 127 دولة
مؤشر أفضل الدول
حصلت إيران على المرتبة
77من ضمن 80 دولة
مؤشر السعادة
حصلت إيران على المرتبة
114من ضمن 153دولة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.