النشرة: اقفال محل بالشمع الأحمر عائد لأحد السوريين في عرسال

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن ​الأمن العام اللبناني​ في ​عرسال​ أقفل بالشمع الاحمر محل للألبسة عائد للسوري يحي يحي لمخالفته النظام وبأمر من النائب العام الاسئنافي في محافظة ​بعلبك الهرمل​.

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