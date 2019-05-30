مخزومي: لإعطاء أهمية قصوى لمختلف الملفات المتعلقة بصحة المواطن

شدد النائب ​فؤاد مخزومي​ خلال حفل افطار لقطاع "حوار الأطباء" في حزب ​الحوار الوطني​ على أن "​العمل النقابي​ مهم جدا لحفظ حقوق الأطباء، داعيا ​نقابة الأطباء​ إلى تفعيل العقلية المؤسساتية ليس في عمل النقابة فحسب، بل في مختلف مؤسساتنا الوطنية.

وأكد أن القطاعين الصحي والتعليمي هما من أهم القطاعات التي يجب أخذهما بالاعتبار في ​الموازنة​ لأن التعليم والصحة هما الأساس.

ولفت إلى "أن هناك مليون و800 ألف مواطن لا يشملهم أي غطاء صحي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"، داعيا إلى "تفعيل قانون ضمان ​الشيخوخة​ وإعطاء أهمية قصوى لمختلف الملفات المتعلقة بصحة المواطن وخصوصا كبار السن".