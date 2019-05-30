مخزومي: لإعطاء أهمية قصوى لمختلف الملفات المتعلقة بصحة المواطن

شدد النائب فؤاد مخزومي خلال حفل افطار لقطاع "حوار الأطباء" في حزب الحوار الوطني على أن "العمل النقابي مهم جدا لحفظ حقوق الأطباء، داعيا نقابة الأطباء إلى تفعيل العقلية المؤسساتية ليس في عمل النقابة فحسب، بل في مختلف مؤسساتنا الوطنية.
وأكد أن القطاعين الصحي والتعليمي هما من أهم القطاعات التي يجب أخذهما بالاعتبار في الموازنة لأن التعليم والصحة هما الأساس.
ولفت إلى "أن هناك مليون و800 ألف مواطن لا يشملهم أي غطاء صحي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"، داعيا إلى "تفعيل قانون ضمان الشيخوخة وإعطاء أهمية قصوى لمختلف الملفات المتعلقة بصحة المواطن وخصوصا كبار السن".
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