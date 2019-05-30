أشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "مختلف احياء يوم ​القدس​ العالمي هذا العام، لتزامنه مع تحد خطير يواجه ​القضية الفلسطينية​ بسبب ما يحاك من مؤامرات تحت عنوان ​صفقة القرن​، نؤمن أن القدس قضية لا تنتهي بتقادم الزمن، ويجب أن تبقى حاضرة.. ولا يحق لاحد التنازل عنها وعن حبة من التراب الفلسطيني. لا لصفقة القرن ... نحو القدس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن يؤكد رفض صفقة القرن: القدس قضية لا تنتهي بتقادم الزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.