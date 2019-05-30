ريفي: كلام باسيل ليس مجرد رعونة سياسية هو نهج هدفه تدمير الطائف

رأى الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ليس مجرد رعونة سياسية. هذا نهج هدفه تدمير ​الطائف​ ولو على جثة ​لبنان​. إستشهد ​رفيق الحريري​ دفاعا عن الطائف وهم يلاحقونه الى ضريحه. لباسيل نقول تهاجمنا كطائفة مستقويا ب"​حزب الله​" ونرد عليك كلبنانيين. عسى أن لا نلدغ من جحر الحلم الرئاسي مرتين".

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