المنلا: وزير المال وضع توقعاته في الموازنة بناء على ما حصل في موازنة 2018

أكد مستشار رئيس ​الحكومة​ للشؤون الإقتصادية ​نديم المنلا​ أن "الضريبة على الفوائد التي ارتفعت من 7 الى 10 بالمئة يؤمن واردات بحوالي 1200 مليار تم احتسابها على أساس 600 مليار، وفرض ضريبة 2 بالمئة على بعض الواردات تؤمن 800 مليار تم احتسابها عللى أساس 400 مليار ليرة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح ​الملا​ أن "وزير المال وضع توقعات بناء عل ما حصل في موازنة 2018"، مشيراً الى انه "بالامكان الخفض أكثر طبعا، ولكن جاء الوقت لنقول كفى دراسة ويجب اقرار ​الموازنة​"، لافتاً الى أن "هناك الكثير من الأفكار تم ترحيلها الى موازنة 2020 لعدم تأخير موازنة 2019".