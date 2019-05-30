المنلا: وزير المال وضع توقعاته في الموازنة بناء على ما حصل في موازنة 2018

أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية نديم المنلا أن "الضريبة على الفوائد التي ارتفعت من 7 الى 10 بالمئة يؤمن واردات بحوالي 1200 مليار تم احتسابها على أساس 600 مليار، وفرض ضريبة 2 بالمئة على بعض الواردات تؤمن 800 مليار تم احتسابها عللى أساس 400 مليار ليرة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الملا أن "وزير المال وضع توقعات بناء عل ما حصل في موازنة 2018"، مشيراً الى انه "بالامكان الخفض أكثر طبعا، ولكن جاء الوقت لنقول كفى دراسة ويجب اقرار الموازنة"، لافتاً الى أن "هناك الكثير من الأفكار تم ترحيلها الى موازنة 2020 لعدم تأخير موازنة 2019".
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