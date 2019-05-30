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تسجيل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية

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لفتت ​وزارة الزراعة​ ب​كوريا الشمالية​ إلى أنه "جرى الإبلاغ عن أول حالة لحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية في ظل الانتشار السريع للفيروس منذ ظهوره لأول مرة بشرق آسيا في ​الصين​ خلال آب من العام الماضي".

وذكرت الوزارة في بيان أنه "جرى تأكيد ظهور الفيروس في مزرعة بإقليم جاجانج في كوريا الشمالية قرب الحدود مع الصين يوم 25 أيار.

وأضافت أنه جرى إعدام أكثر من 20 خنزيرًا بعد نفوق ما يزيد على 70 خنزيرًا بسبب الفيروس.

يذكر أن الفيروس شديد العدوى يصيب خنازير التربية والخنازير البرية وينتقل الاتصال المباشر بين ​الحيوانات​ ولا يوجد حاليًا أي دواء له، ولا يؤثر المرض على البشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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