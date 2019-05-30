عبد الملك الحوثي: آل خليفة قفاز السعودية لكسر المحرمات

أكّد زعيم "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) ​عبد الملك بدر الدين الحوثي​ أن "النظام السعودي استغل آل خليفة (العائلة المالكة في ​البحرين​) قفازًا لكسر المحرمات"، مشيرًا إلى أن "مؤتمر البحرين خطوة من خطوات منوطة بأنظمة من داخل الأمة، وعلى رأسها النظام السعودي لخدمة العدو الإسرائيلي".

ولفت الحوثي إلى أن "الأعداء يستغلون قداسة مكة المكرمة لدى المسلمين، بهدف حرف بوصلة العداء والتمهيد للتطبيع مع العدو الإسرائيلي. وحرف بوصلة العداء إلى الداخل الإسلامي يجب مواجهتها والتصدي لها"، موضحًا أن صفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتمد على أدوار من جهات تتحرك داخل الأمة وأميركا وإسرائيل تهديد مشترك للأمة".

وبيّن أن "بروز النشاط التكفيري كمحرض على من يعادي إسرائيل هو توجه مدعوم من أنظمة عربية لخدمة إسرائيل"، داعيًا "الشعب اليمني لخروج كبير ومشرف في مسيرات يوم القدس العالمي، للتعبير عن تمسكه بمواقف الحق"، معتبرًا أن "الشعب اليمني لن تكون مواقفه إلا إيمانية ومعادية لأميركا وإسرائيل ونصرة للقضية الفلسطينية".

وشدّد على أن "ترك الساحة دون نشاط تعبوي ضد إسرائيل من أخطر ما يهدد الأمة".