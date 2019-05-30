بنس: نسعى للحصول على موافقة الكونغرس الأميركي على اتفاقية "يوسمكا" بحلول الصيف

أكّد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أنه يسعى "لجعل الكونغرس يصدق على اتفاقية التجارة الجديدة لأميركا الشمالية هذا الصيف بعد أن أشارت كندا والمكسيك كلتاهما إلى أنهما جاهزتان لبدء إجراءات الموافقة".
وكان بنس يتحدث في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا. ويذكر أن بنس هو أبرز شخصية في إدارة ترامب مكلفة بالحصول على موافقة الكونجرس على اتفاقية "يوسمكا" التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي إلى أن تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا". ولم تصدق عليها أي من الدول الثلاث حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن كندا بدأت رسميًا عملية الموافقة يوم الأربعاء، وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الخميس عن نية حكومته إرسال المعاهدة إلى الكونغرس المكسيكي للتصديق عليها.
وأبلغ بنس الصحفيين بينما كان يجلس إلى جوار ترودو “لدينا فرصة تاريخية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا من خلال إقرار يوسمكا”، مشيرًا إلى “أنني أريد أن أؤكد لكم أننا نبذل جهودا نشطة للحصول على موافقة الكونجرس في الولايات المتحدة هذا الشهر”.
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