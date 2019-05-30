أكّد الناطق العسكري باسم ​كتائب القسام​ أبو عبيدة أن "​المقاومة​ في ​فلسطين​ تقف رأس حربة في الدفاع عن ​القدس​ وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة: المقاومة في فلسطين تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.