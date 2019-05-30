مسؤول ياباني: روسيا تدعم خطتنا لتخفيف التوتر بين أميركا وإيران

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في ​اليابان​، بعد اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع في اليابان و​روسيا​، أنّ "موسكو أبدت دعمها لخطة اليابان للعب دور لتخفيف حدّة التوتّر بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة الأميركية​".

وركّز المسؤول على أنّه "تربط اليابان علاقات صداقة تقليدية مع إيران"، لافتًا إلى أنّ "هناك تصريحات من الجانب الياباني بأنّ اليابان تهدف إلى لعب دور من خلال الاستفادة من مثل هذه العلاقات. الجانب الروسي أدلى بتعليق إيجابي للغاية في المقابل".

وكان قد رحّب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في وقت سابق هذا الأسبوع، بمساعدة رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ في التعامل مع قضية إيران، وذلك بعدما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنّ آبي يفكرّ في زيارة ​طهران​ منتصف شهر حزيران المقبل.