البنتاغون: شراء تركيا صواريخ "إس-400" سيكون كارثيا على الناتو

حذرت القائمة بأعمال مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي كاترين ويلبارغر من المخاطر التي سيواجهها، من وجهة نظر ​واشنطن​، ​حلف شمال الأطلسي​ في حال شراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو"، مشيرة إلى ان "التعاون المتنامي بين ​روسيا​ وتركيا في ​سوريا​، حتى وإن كانت العلاقات بين البلدين تبقى متوترة في كثير من الأحيان، يجب أن تقلق ​أوروبا​ أيضًا، وخاصة ​الناتو​".

وأوضحت ويلبارغر أن "من بين أبرز أسباب القلق هو الصفقة المبرمة بين ​موسكو​ وأنقرة حول شراء تركيا منطومات "إس-400" الروسية"، معتبرة أن "إتمام هذه الصفقة ستنجم عنه عواقب كارثية ليس فقط بالنسبة لبرنامج تطوير المقاتلة القاذفة المستحدثة "إف-35"، بل قد يؤدي ذلك إلى أن يصبح التعاون بين تركيا وحلفائها في الناتو مستحيلًا فالأمر ذو أهمية مصيرية لضمان دفاع الحلف عن نفسه".

وأضافت: "دعونا نكون صريحين ونقول إن إس-400 منظومة روسية طورت خصيصًا لإسقاط طائرات من نوع إف-35. إذ ليس معقولًا أن تفوّت روسيا فرصة كهذه لجمع المعلومات".

وكانت تركيا قد أكدت مرارًا، وعلى أعلى المستويات، عزمها على إتمام صفقتها مع روسيا بشأن اقتناء منظومات "إس-400" الروسية المضادة للطائرات، على الرغم من الضغوط التي تواجهها من قبل ​الولايات المتحدة​ كي تتخلى عن هذه الصفقة.