الملك سلمان:إيران ترعى الأنشطة الإرهابيةبالمنطقة وتهدد الملاحة البحرية

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في كلمة له خلال افتتاح أعمال قمة مجلس التعاون ​الخليج​ي في مكة أن "القمة الخليجية تعقد في ظل تهديدات إقليمية أمنية"، مشددا على انه "سنعمل معا لمواجهة كافة التحديات في الخليج".

ورأى ان "سلوك النظام ال​إيران​ي وتهديده للملاحة البحرية يعد تحديا سافرا للمواثيق الدولية"، لافتا إلى ان "إيران هدفت طوال 4 عقود على توسيع نفوذها والهيمنة على المنطقة ".

وشدد على ان "​السعودية​ حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب، والأعمال التخريبية التي طالت ناقلات ​النفط​ قبالة سواحل الإمارت تتطلب عملا جادا"، مطالبا ​المجتمع الدولي​ بـ"تحمل مسؤولياته تجاه أنشطة إيران التخريبية".

وأكد ان "إيران ترعى الأنشطة الإرهابية في المنطقة وتهدد الملاحة البحرية"، لافتا إلى ان "دعم إيران للإرهابِ عبر أربعة عقود وتهديدها للأمنِ والاستقرار بهدف توسيعِ النفوذ والهيمنة هو عمل ترفضه الأعرافُ والمواثيق الدولية".