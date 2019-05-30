أفريقيا.. اتفاق الـ1.2 مليار شخص يدخل حيز التنفيذ

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Pexels أفريقيا.. اتفاق تاريخي

وتهدف الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ، الخميس، إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة، والاعتماد أقل على اضطراب أسعار السلع التي تتأثر بالمواد الخام وتمثل معظم الصادرات.

ووفقا للاتفاق، التزمت الدول بإزالة الرسوم عن 90 بالمائة من البضائع. بينما يستغرق التطبيق الكامل سنوات.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إن السوق القاري يمثل الناتج الإجمالي المحلي بقيمة 2.5 تريليون دولار.

وحتى الآن، وقعت 52 من أصل 55 دولة في الاتحاد الأفريقي على الاتفاقية التي تخلفت عنها نيجيريا، أكبر اقتصاد وأكبر دولة من حيث تعداد السكان في القارة.