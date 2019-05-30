ماي تتابع كأس العالم للكريكت.. متحررة من عبء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

لندن (رويترز) - بينما تحتدم المنافسة على شغل مقعدها كرئيسة لوزراء بريطانيا، اختارت تيريزا ماي متابعة معركة أخرى.. بين إنجلترا وجنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم للكريكت لعام 2019.
كانت ماي قد أعلنت في كلمة مؤثرة الأسبوع الماضي تخليها عن زعامة حزب المحافظين في السابع من يونيو حزيران بعد إخفاقها ثلاث مرات في نيل موافقة البرلمان على خطتها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبدا التحرر من عبء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد واضحا على ماي التي ظهرت عليها سمات الارتياح اليوم الخميس وهي تلقي كلمة عن تمويل الطلاب قبل أن تتجه إلى ملعب الكريكت البيضاوي الذي يقع على بعد نحو ميلين من مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت.
والتقطت صور للزعيمة البريطانية وهي تصفق من المنصة أثناء الرحلة التي لم يعلن عنها مسبقا، بينما يجوب الساعون لخلافاتها الاستديوهات التلفزيونية لعرض خططهم على الجماهير.
وماي مولعة بهذه الرياضة منذ زمن. وقد شبهت ذات يوم إصرارها على تمرير خطة الانفصال الأوروبي بتحركات بطلها المفضل في لعبة الكريكت جيفري بويكوت.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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