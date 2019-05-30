شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يرصد 5 أذراع لإيران فى المنطقة.. أبرزهم جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد محمد مصطفى الباحث فى شئون الدولية والمتخصص فى الشأن الإيرانى، 5 أذرع لإيران تستخدمه لتنفيذ أجندتها المشبوهة داخل المنطقة.

وقال الباحث،"من أهم أذرع مليشيات إيران فى المنطقة كل من جماعة الإخوان الإرهابية والحشد الشعبى فى العراق والحوثيين فى اليمن وحزب الله فى لبنان وعصابة أهل الحق فى العراق.

وعن إقامة المملكة العربية قمم مكة لموجهة إيران، قال مصطفى"استطاعت المملكة العربية السعودية، استثمار الظروف الحالية بأعلى تجليات، إذ صوبت الضربة المميتة فى خاصرة أحد أهم أضلع حلف الحرافيش المكون من "إيران تركيا قطر".

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وأضاف مصطفى، " عنوان قمم مكة هو التصدى للدور التخريبى الذى تقوم به إيران فى المنطقة عبر أذرعها التى طالما زرعتها إيران عبر عقود وعن طريق المليشيات فيما يعرف بحرب الوكالة، فأتت ساعة الحسم متزامنة مع الضغط الأمريكى لتأتي الأحداث كلها فى صالح عودة المنطقة وتخلصها من آثار الخريف العربى المدمر".

وانطلقت اليوم مساء الخميس فى مكة المكرمة أعمال القمتين الطارئتين العربية والخليجية اللتين دعت لهما المملكة العربية السعودية، فيما تعقد، غداً الجمعة، أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامى تحت عنوان "قمة مكة يداً بيد نحو المستقبل"، بمشاركة أعضاء مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية، وتهدف الأولى بحث الاعتداءات الإرهابية على الخليج والتهديدات الإيرانية، وتركز القمة الاسلامية على القضية الفلسطينية والإسلاموفوبيا.