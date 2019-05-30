شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى يكشف ألاعيب قطر تجاه القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحلل السياسى فهد ديباجى، مساعى الدوحة من أجل إفساد القمة العربية التى تسعى لاتخاذ مواقف حاسمة ضد إيران. وقال المحلل السياسى السعودى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قطر من خلال قناة الجزيرة بدأت بالتجييش ضد قمم مكة وكأنها من أجل الحرب ومعاقبة إيران. Advertisements وتابع فهد ديباجى: قطر ارسلت شخص من أجل المشاركة فقط بينما قلبها وعقلها يرفض قمم مكة وقراراتها وتوجاهاتها وأهدافها" مضيفا: أعتقد لو حضر أردوغان لحضر تميم بن حمد ولو كانت القمم لخدمة تركيا وإيران لحضر تميم .

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