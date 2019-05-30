شكرا لقرائتكم خبر عن داعية اخوانى يعترف: معارك الجماعة الداخلية بسبب المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعترف عصام تليمة ، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق ، أن الخلافات الداخلية لجماعة الإخوان سببها المال وليس كما تزعم الإخوان إن سبب الخلاف هو العمل المسلح.

وقال عصام تليمة فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية " فيس بوك " : كل من يحدثكم أن الخلاف داخل الإخوان سببه السلمية أو العمل المسلح فهو كاذب، يريد صرف أنظار الناس عن الأسباب الحقيقية للخلاف، وهي: الخلاف على المواقع والمناصب الإدارية، وصلاحيات هذه المواقع وأصحابها، ومن يقول لكم عكس ذلك، فاطلبوا منه إخراج المراسلات التي كانت بين محمد كمال و محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، والخلاف حول اللجنة الإدارية العليا الأولى والثانية، كله خلاف إداري فقط وليخرج إخوان الخارج محاضر جلسات مجلس الشورى لن تجدوا حرفا واحدا ولا جلسة واحدة للنقاش حول هذه القضايا أو غيرها، كل النقاشات كانت في الداخل والخارج حول خلافات إدارية ومالية فقط، ولم يكن العنف أو العمل المسلح مطروحا أبدا في هذه الخلافات، هذه شهادة لله والتاريخ ووثائقها وشهودها كثيرون وأحياء.

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من جانبه قال هشام النجار ،الباحث الإسلامى ، إن الجماعة متحدة على مسار ووجهة واحدة ، لا يوجد انشقاقات داخلها بالمعنى الذي يُراد الترويج له، فمن أعاد هيكلة الجماعة وأنشأ اللجان النوعية وصعد تيار محمد كمال هم قادة الجماعة والحرس القديم ومرشدها من السجن ، مضيفا أن ممارسة الجماعة العنف عن طريق هذه الخلايا تم بمباركة الجماعة وقياداتها وتحت اشرافها وتمويلها ولما فشل وأجهضته الاجهزة الامنية اضطرت الجماعة لتغيير خطابها وتكتيكها .