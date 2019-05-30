شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات أردوغان.. ألاف الأتراك يستغنون عن جنسيتهم ويتصدرون الحصول على "الألمانية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الممارسات التى يقوم بها نظام اردوغان الديكتاتورى ضد أبناء شعبه، زاد تصدر الأتراك الحاصلين على الجنسيات الأخرى وإسقاط جنسيتهم التركية ، بعد الانتهاكات التى يقودها أردوغان المستمرة للتنكيل ضد شعبه ومعارضيه.
موقع الزمان التركى ، كشف عن هيئة الإحصاءات الألمانية تصدر الأتراك مرة أخرى قائمة الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية خلال عام 2018 ،وتشير هيئة الإحصاء الألمانية إلى حصول 112 ألف و340 أجنبيًا على الجنسية الألمانية خلال عام 2018، من بينهم 16 ألف و700 تركي.
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