شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الإخوان سعوا دوما إلى تحريف التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الإخوان بنوا مظلومية على مراحل في أوساط عديدة من تحريف التاريخ إلى التوجيه باستخدام الأنماط التكنولوجية المعاصرة ومنها الصور والمواقع لنقل رسالتها.

وأضاف الدكتور طارق فهمى، أن لجوء الإخوان إلى مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أكاذيبهم هو أسلوب الجماعة القديم الحديد الذي يعتمد أسلوب التضليل وهناك وسائل مستحدثة تستخدم في هذا الإطار، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعى بما لها من تأثير سريع يمكن أن تحقق أهدافها .

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هدف الإخوان من اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعى هو نقل رسالة معينة خاصة في الشرائح المجتمعية المختلفة ومنها الشباب المستخدم للمواقع إضافة لتزييف التاريخ الصحيح ونقل ما يتماشي مع فكرهم.

Advertisements

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن هناك قسم تاريخي داخل البناء الهيكلي للجماعة كان يقوم بهذا الدور في بناء صورة غير حقيقية للأحداث وتزييف الحقائق وقد تطور ليوظف المواقع والصور والأحداث ليقرأها من منظوره.