اخبار العالم

برلمانى يطالب بإنشاء سجلات لكل شياخة بالقرى والنجوع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإنشاء سجلات لكل شياخة بالقرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تنقية كشوف الناخبين وإنشاء سجلات لكل شياخة على حدة فى القرى والنجوع طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومى.

وأضاف العادلى فى تصريحات له، أن الفترة القادمة ستشهد إجراء انتخابات مجلس النواب بالإضافة لانتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك انتخابات المجالس المحلية، ولابد أن يتم تنقية كشوف الناخبين.

Advertisements

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إلى ضرورة أن يتم إنشاء سجلات لكل شياخة فى القرى والنجوع ليتم تنظيم عملية توزيع الناخبين على اللجان الانتخابية، موضحا أن الاقتراح سيناقش فى اجتماع للجنة بعد عيد الفطر بحضور ممثلى الحكومة من الجهات المعنية للرد عليه.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلمانى يطالب بإنشاء سجلات لكل شياخة بالقرى والنجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا