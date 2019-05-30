شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإنشاء سجلات لكل شياخة بالقرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تنقية كشوف الناخبين وإنشاء سجلات لكل شياخة على حدة فى القرى والنجوع طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومى.

وأضاف العادلى فى تصريحات له، أن الفترة القادمة ستشهد إجراء انتخابات مجلس النواب بالإضافة لانتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك انتخابات المجالس المحلية، ولابد أن يتم تنقية كشوف الناخبين.

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وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إلى ضرورة أن يتم إنشاء سجلات لكل شياخة فى القرى والنجوع ليتم تنظيم عملية توزيع الناخبين على اللجان الانتخابية، موضحا أن الاقتراح سيناقش فى اجتماع للجنة بعد عيد الفطر بحضور ممثلى الحكومة من الجهات المعنية للرد عليه.