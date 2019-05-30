شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن تحويل زيادة بدل التكنولوجيا للعاملين بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن المبالغ المقررة لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر مايو، قد تم تحويلها لها جميعا من الهيئة الوطنية للصحافة، في انتظار قيام كل مؤسسة بإجراءاتها الداخلية لصرف زيادة البدل للزملاء المستحقين بها.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قال إن الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية قد قاموا بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مايو الحالى قبل انتهاء النقابة من إجراءات تدبير موارد الزيادة المقررة للبدل.

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وأضاف رشوان، أن الزيادة المقررة لهم عن هذا الشهر سوف يتم تحويلها خلال أيام قليلة لمؤسساتهم القومية عن طريق الهيئة الوطنية للصحافة ليتم صرفها لهم فورا، على أن يتم فى شهر يونيو القادم تحويل كامل البدل متضمنا الزيادة دفعة واحدة للمؤسسات بحيث يحصل عليه الزملاء كاملا.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أكد أنه تنفيذا للوعد الذى سبق له إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو القادم، فإنه سيتم تطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالى.