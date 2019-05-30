شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: خسائر تنظيم القاعدة الإرهابى وتراجعه أحدث حالة رعب للإخوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار الباحث الإسلامى، أن جماعة الإخوان تعيش في رعب نتيجة تطورات الأحداث عموما في ليبيا والسودان وحتى سوريا فجميع التطورات في غير صالحها خاصة، موضحا أن هناك تحالف بين الجماعة وبين تنظيم القاعدة وتراجع الأخير يؤدي لفقدان جماعة الإخوان حليف ميداني مسلح مهم.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن سقوط قيادي بحجم هشام عشماوي في قبضة الدولة المصرية يمثل كابوس فظيع لجماعة الإخوان كونه سيكشف أولا الكثير من المعلومات عن علاقة القاعدة بالاخوان ومن ثم علاقة الإخوان بكل عمليات الإرهاب التي وقعت على الساحة.
ولفت هشام النجار، إلى أن هذا ليس في صالح الجماعة من زاوية نظرة الغرب والأمريكان لها، وكذلك كشف المعلومات عن تمويلات الإرهاب وعلاقة الإخوان والقاعدة بتركيا وقطر.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث إسلامى: خسائر تنظيم القاعدة الإرهابى وتراجعه أحدث حالة رعب للإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.