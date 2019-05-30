شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: خسائر تنظيم القاعدة الإرهابى وتراجعه أحدث حالة رعب للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار الباحث الإسلامى، أن جماعة الإخوان تعيش في رعب نتيجة تطورات الأحداث عموما في ليبيا والسودان وحتى سوريا فجميع التطورات في غير صالحها خاصة، موضحا أن هناك تحالف بين الجماعة وبين تنظيم القاعدة وتراجع الأخير يؤدي لفقدان جماعة الإخوان حليف ميداني مسلح مهم.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن سقوط قيادي بحجم هشام عشماوي في قبضة الدولة المصرية يمثل كابوس فظيع لجماعة الإخوان كونه سيكشف أولا الكثير من المعلومات عن علاقة القاعدة بالاخوان ومن ثم علاقة الإخوان بكل عمليات الإرهاب التي وقعت على الساحة.

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ولفت هشام النجار، إلى أن هذا ليس في صالح الجماعة من زاوية نظرة الغرب والأمريكان لها، وكذلك كشف المعلومات عن تمويلات الإرهاب وعلاقة الإخوان والقاعدة بتركيا وقطر.