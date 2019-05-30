ألقاها في مياه الترعة.. طفلة حاول عمها التخلص منها بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد حي المعمل بنطاق مدينة بيلا في كفر الشيخ، واقعة الشروع في قتل طفلة، حاول عمها وزوج والدتها التخلص منها بإلقائها في مياه ترعة لشكه في سلوكها.

التفاصيل عندما تلقى خط نجدة الطفل بلاغًا من أيمن ناصر، وكيل نيابة بيلا، وسجل البلاغ في خط نجدة الطفل برقم 156031 يفيد قيام "ط.ع"، يقيم بمدينة بيلا، بمحاولة قتل الطفلة "ع.م"، 14 سنة، من خلال إلقائها في مياه إحدى الترع مدعيًا سوء سلوكها، بينما جرى إنقاذها بمعرفة الأهالي.

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وتبين من خلال فحص لجنة حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن المتهم زوج أم الطفلة وعمها في نفس الوقت، وقيام والدتها "ر.م.ر"، بتحرير بلاغ ضده بخصوص إلقاءه الطفلة في مياه الترعة حمل رقم 857 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بيلا، فيما تقيم الطفلة حاليًا مع والدتها.

وقرر صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل في كفر الشيخ، تشكيل لجنة برئاسته وتضم رجاء كمال غريب، مدير إدارة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والدكتورة ياسمين زقزوق، أخصائي نفسي باللجنة، وسميرة صقر، أخصائي اجتماعي بنفس اللجنة، وذلك لبحث البلاغ الوارد لخط نجدة الطفل بخصوص حالة الطفلة وما حدث لها.

وقال منسق عام حماية الطفل في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه جرى توجيه أعضاء اللجنة المشكلة لبحث البلاغ الوارد لخط نجدة الطفل تمهيدًا لعرض تقرير على الدكتورة عزة عشماوي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة التي مازالت محل تحقيق، على الرغم من تصالح الأم مع زوجها المتهم.