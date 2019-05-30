مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات الدولية ضد جنوب السودان لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك (أ ش أ) أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جنوب السودان لمدة عام آخر. وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن القرار قوبل بامتناع خمس دول عن التصويت وهي: روسيا والصين وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا فضلا عن غينيا الاستوائية.

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