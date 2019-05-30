"الري" تحول أرض معتدى عليها بترعة الإسماعيلية إلى متنزه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، افتتاح مشروع حدائق الري بالكيلو 7,100 بترعة الإسماعيلية في منطقة مسطرد.

ويقع المشروع بالكيلو 7,100 بر أيمن، من ترعة الإسماعيلية، منطقة مسطرد، ويعد موقع المشرع أحد الأراضي التي جرى الاعتداء عليها وفور إزالة أجهزة الوزارة المعنية التعدي صدرت تعليمات لقيادات الوزارة بتجهيز هذه المنافع واستغلالها كحدائق ري.

وحسب بيان، اليوم، وضعت الإدارة العامة للمباني والمرافق التابعة لمصلحة الري التصور المعماري والرسومات المعمارية للمسطح الأخضر بر أيمن كيلو 7,100 ترعة الإسماعلية، وتبع ذلك تنفيذ الإدارة أعمال إعادة تأهيل وتجميل لتصبح الأرض منفعة عامة للمواطنين بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية.

جدير بالذكر أن المشروع يتكون من ملعب خماسي و كافيتريا، مسطح مكشوف مستخدم كصالة أفراح ومسجد وحمامات.​