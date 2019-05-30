محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تواصل أجهزة محافظة القاهرة وخاصة المنطقة الشرقية تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية ونقل السكان منها إلى مناطق آمنة في عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة السابقة.
وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، إن حملة إزالة المباني والإشغالات والعشش المقامة بالمنطقة العشوائية بترعة الطوارىء بالسلام مستمرة لليوم الثامن على التوالي بعد استئناف المرحلة الثانية من التنفيذ.
وأضاف صابر، في بيان، اليوم الخميس، أن إجمالي المنازل والعشش المُزالة 750 عشة ومنزلًا مخالفًا، وتم تسكين الأهالي المستحقين بمشروع "أهالينا" لتنفيذ طريق محور الطوارىء بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بدء المرحلة الثانية.. إزالة 750 عشة بترعة الطوارئ في حي السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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