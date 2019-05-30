بطول 5 كيلو مترات.. العاشر من رمضان تُنظم أطول مائدة إفطار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

نظم أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، أطول مائدة إفطار بطول 5 كيلو مترات، حيث بدأت تجاه الطريق العام الواصل إلى منطقة "الأردنية" بوسط المدينة، بحضور أكثر من 6 آلاف مواطن، فيما أفطر عدد من الصائمين وقوفًا.

تولى عملية التنظيم عدد من الأهالي والشباب والفتيات، وعبر المشاركين عن استيائهم من عدم وجود إفطار يكفي الجميع، حيث امتلأت المائدة عن آخرها، ولم تكفي الوجبات المقدمة جميع الحاضرين.

وتسبب الحضور الكبير في حالة من الزحام للحصول على الوجبات وعبوات العصير وزجاجات المياه، حيث شهدت المائدة حضور تخطى عدد كراسي المائدة بالمئات، وهو ما تسبب في الزحام.

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وحرص عدد من قيادات المدينة على الحضور والمشاركة في المائدة، في مقدمتهم المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة، والدكتور أحمد مدبولي، نائب رئيس الجهاز، والدكتور سمير عارف، رئيس مجلس الأمناء وجمعية المستثمرين.

من جانبه، قال أيمن فرج، صاحب الفكرة ومنسق عام الفاعلية، إن تجهيز المائدة تم بالمشاركة مع أهالي المدينة، مشيرًا إلى أن الغرض منها إنساني للغاية ويقتصر على تجميع أهالي المدينة من جميع الطبقات والمستويات كل جنب الآخر، الدكتور بجانب العامل، والمهندس بجوار الفلاح، والغني بجوار الفقير، والمسلم بجوار المسيحي، وعمال المصانع، والطلبة، وجميع الفئات دون استثناء.

وأوضح أن حضور عدد كبير يفوق ما جرى التنظيم له كان أمر مفاجىء بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بألف "ترابيزة" طعام، حيث وصل طول المائدة لنحو 5 كيلو مترات، وهي فكرة يمكن أن تلقى نجاحًا أكبر خلال العام المقبل.