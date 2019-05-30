الملك سلمان: السعودية حريصة على تجنيب المنطقة ويلات الحروب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الخميس، إن القمة الخليجية تنعقد في ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن الدولي، وذلك في ظل استهداف سفن في الخليج العربي وتهديد الملاحة الدولية.
وأضاف في كلمته خلال قمة دول المجلس التعاون الخليجي الطارئة، بمكة المكرمة، إن ما تقوم به إيران من تدخلات في المنطقة يعد تحديا لمبادئ إرساء السلم وتحد سافر للمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن طهران دعمت الإرهاب على مدار 4 عقود وهددت الأمن وهو عمل ترفضه الأعراف والمواثيق الدولية.
كما قال إن "الأعمال الإجرامية التي حدثت مؤخرًا في إحدى طرق التجارة العالمية وطال 4 ناقلات قرب مياه الإمارات، وكذلك استهداف أنابيب النفط تستدعي العمل لمواجهتها".
وتابع الملك السعودي القول إن المملكة حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب، بما في ذلك شعب إيران.
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه تهديدات الممارسات الإيرانية للأمن والسلم الدوليين "باستخدام كافة الوسائل ضد النظام الإيراني."
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