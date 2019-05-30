الحوار الحضارى أفضل السبل للتفاهم مع الآخر.. وتهميش دور المرأة مرفوض

خادم الحرمين يشيد بتعاون علماء المسلمين واجتماع كلمتهم فى مواجهة أفكار التطرف والإرهاب

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «وثيقة مكة المكرمة»، الصادرة عن المؤتمر الدولى حول قيم الوسطية والاعتدال الذى نظمته رابطة العالم الإسلامي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية المؤتمر الذى يتناول «قيم الوسطية والاعتدال فى نصوص الكتاب والسنة»، معرباً عن سعادته وهو «يرى علماء الأمة الإسلامية على هذا التعاون، لتوحيد آرائهم فى القضايا المهمة، خاصة ما يتعلق بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب».

ودعت «وثيقة مكة المكرمة» التى صاغها 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون 27 مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف، إلى مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، ورفض استغلال مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان. وشددت على أهمية المرجعية الروحية للعالم الإسلامى فى مكة المكرمة، وبالاستحقاق الكبير لقيادتها السياسية، وما اضطلعت به من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.

واعتبرت الوثيقة أن الحوار الحضارى هو أفضل السبل إلى التفاهم السوى مع الآخر، والتعرف على المشتركات معه، وتجاوز معوقات التعايش، والتغلب على المشكلات ذات الصلة. وأجمعت على أن المسلمين جزء من هذا العالم بتفاعله الحضارى يسعون للتواصل مع مكوناته كافة لتحقيق صالح البشرية، وتعزيز قيمها

النبيلة، وبناء جسور المحبة والوئام الإنساني.

وأكدت الوثيقة أن البشر على اختلاف مكوناتهم ينتمون إلى أصل واحد، وهم متساوون فى إنسانيتهم، وأن التنوع الدينى والثقافى فى المجتمعات الإنسانية لا يُبرر الصراع والصدام، بل يستدعى إقامة شراكة حضارية إيجابية، وتواصلاً فاعلاً يجعل من التنوع جسراً للحوار، والتفاهم، والتعاون لمصلحة الجميع.

ودعت الوثيقة إلى تجاوز الأحكام المسبقة المحمّلة بعداوات التاريخ التى صعّدت من مجازفات الكراهية ونظرية المؤامرة والتعميم الخاطئ، وطالبت بسن تشريعات رادعة لمروجى الكراهية والمحرضين على العنف والإرهاب والصدام الحضاري.

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كما أدانت الاعتداء على دور العبادة واعتبرته عملاً إجرامياً يتطلب الوقوف إزاءه بحزم تشريعى، وضمانات سياسية وأمنية قوية، مع التصدى اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه.

واعتبرت الوثيقة أطروحة الصراع الحضارى والدعوة للصدام والتخويف من الآخر مظهراً من مظاهر العزلة والعنصرية، موضحة أن ظاهرة «الإسلاموفوبيا» وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام وإبداعه الحضارى وغاياته السامية.

وأوصت بعدم التدخل فى شئون الدول مهما تكن ذرائعه المحمودة، أو تسويق الأفكار الطائفية، أو محاولة فرض الفتاوى إلا بمسوّغ رسمى

لمصلحة راجحة، مشددة على ضرورة تحصين المجتمعات المسلمة، والأخذ بها نحو مفاهيم الوسطية والاعتدال، والحذر من الانجرار السلبى إلى تصعيد نظريات المؤامرة والصدام الدينى والثقافى، أو زرع الإحباط فى الأمة.

ودعا المشاركون فى المؤتمر إلى احترام المواطنة الشاملة باعتبارها استحقاقاً من الدولة تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم التنوع الوطنى، وعلى مواطنيها واجب الولاء الصادق، والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعى، ورعاية حِمى المحرمات والمقدسات.

وأقرت الوثيقة مبادئ التمكين المشروع للمرأة ورفض تهميش دورها، أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شأنها، أو إعاقة فرصها فى الشئون الدينية أو العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، وفى تقلدها المراتب المستحقة من دون تمييز، والمساواة فى الأجور والفرص، إضافة إلى العناية بالطفل صحياً وتربوياً وتعليمياً، وتعزيز هوية الشباب المسلم بركائزها الخمس: الدين، والوطن، والثقافة، والتاريخ، واللغة، وحمايتها من محاولات الإقصاء أو الذوبان المتعمد وغير المتعمد، وحماية الشباب من أفكار الصدام الحضارى والتعبئة السلبية ضد المخالف، والتطرف الفكرى بتشدده أو عنفه أو إرهابه، وتسليحه بقيم التسامح والتعايش.

وأوصت بأهمية إيجاد منتدى عالمى بمبادرة إسلامية يعنى بشئون الشباب، يعتمد ضمن برامجه التواصل بالحوار الشبابى البناء مع الجميع فى الداخل الإسلامى وخارجه.

وخلال الحفل، ألقى مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام كلمة، شدد فيها على ضرورة أن تتحول الجهود الطيبة المباركة التى بذلت فى المؤتمر إلى برامج عمل تلامس الواقع وتناقش قضاياه وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والقضايا كافة وفى مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب من خلال مناقشة الأفكار وتصحيح المفاهيم.