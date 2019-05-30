روسية تتولى أمانة الأمم المتحدة في جنيف

ستتولى المواطنة الروسية، تاتيانا فالوفايا، رئاسة مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، بموجب قرار اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وفي موجز صحفي، أعلن فرحان حق،

نائب الناطق باسم الأمين العام للمنظمة، اليوم الخميس، أن غوتيريش "عيّن تاتيانا فالوفايا أمينة عامة جديدة لمقر الأممالتحدة في جنيف".

Advertisements

وذكر فرحان حق أن فالوفايا التي ستخلف في هذا المنصب الدنماركي ميخائيل ميللر، تملك "خبرة وافية في مجالات الصحافة والدبلوماسية والخدمات العامة".

وتتولى فالوفايا حاليا وزارة التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوروآسيوية.