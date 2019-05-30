ملك الأردن يصل السعودية بملابس الإحرام

وصل ملك الأردن عبد الله الثاني إلى السعودية، اليوم الخميس، على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمتين العربية الطارئة، والدورية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.
واستقبل العاهل الأردني لدى وصوله إلى مطار الملكعبد العزيز الدولي في جدة، من طرف الأمير خالد الفيصل مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فيصل بن تركي
وتنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس 30 مايو أعمال القمتين الطارئتين، الخليجية والعربية، والقمة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي منتصف ليلة السبت.
ومن المنتظر أن تكون المشاركة رفيعة المستوى، إذ بدأ توافد القادة والزعماء العرب والمسلمون منذ صباح الخميس على رأس الوفود.
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